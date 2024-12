Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed S/Guuto, Asad Cismaan Cabdullaahi ayaa shir gudoomiyay kulan gaar ah uu la qaatay Saaxibadda Beesha Caalamka ee daneeya arrimaha Booliiska, iyadoo kulankaasi ay goob joog ka ahaayeen masuuliyiin ka socotay Wasaarada Amniga Gudaha iyo Xafiiska Amniga Qaranka.

Kulanka waxaa looga wada hadlay xoojinta taageerada deeq-bixiyaashu ay siiyaan Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ee dhinacyada Tababarida Ciidanka, mashaariicda horumarineed iyo ka qeybqadashada Dagaalka.

S/Guuto, Asad Cismaan Cabdullaahi ayaa sheegay in xiligaan oo lagu jiro dagaalka AS ay muhiim tahay in la helo Ciidan Booliis ah oo la wareega meelaha laga saaro argagixisada, isaga oo adkeeyay muhiimadda ay leedahay taageerada beesha caalamka ee la xiriirta tayeynta dhismaha xarumaha Ciidanka.

Madaxdii ka socotay safaaradaha Mareykanka,Ingiriiska, Talyaaniga, UNSOM, UNSOS POLICE, EUCAP, ATMIS POLCE, UNDP, IOM, UUNMAS, Adam Smith iyo IDLO ayaa dhamaantood bogaadiyay Qorshaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed iyo doorka xafiiska istiraatiijiyadda, si lamid ah howsha dardarta leh ee uu taliyaha wado, iyagoo ballan-qaaday iney booliiska Soomaaliya gacan weyn ka siin doonaan sare u qaadista Aqoonta, tababarka, iyo agabka ciidanka booliiska.