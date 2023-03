Somaliland oo mar kale eed culus ujedisay Maamulka Puntland

“Waxay cadaynaysaa in weerarkan saaka ay soo qaadeen kooxaha huwantu ay ujeedadiisu tahay in la hor istaago ama la carqaladeeyo deddaalada lagu xoojinayo nabaddaynta Magaalada Laascaanood. Talaabadan oo muujinaysa sida kooxaha argagixisada ah iyo Maamulka Puntland aanay u ogolayn in shacabka Magaalada Laascaanood nabad helaan”ayaa lagu yiri Qoraalka oo uu ku saxiixnaa Cabdilaahi Axmed Caarshe Agaasimaha Warbaahinta iyo Xidhiidhka Dadweynaha ee Wasaaradda Arimaha Gudaha Somalialnd.

Somaliland ayaa sheegtay in saaka weerar lagu qaaday fariisimada ciidamadeeda ee ku sugan agagaarka Magaalada Laascaanood, weerarkaas ayay Xukuumadda Somalialnd tilmaamtay in wax khasaaro ah aysan kasoo gaarin.

