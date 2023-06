SIMHA  iyo Save the Children oo Wariyeyaal siiyay Tababar ku aaddan Hab-tebinta Xuquuqda Carruurta   

Dalladda Xarumaha Warbaahinnada Madaxabannaan ee Soomaaliya – (SIMHA), ayaa tababar u soo gaba-gabaysay in ka badan 25 wariye oo isugu jiray Rag iyo Dumar, kuwaasi oo kala metalaya jagooyinka shaqo ee warbaahinta, sida; Tifaftirayaal, Soo saarayaal, Tebiyeyaal iyo Wardoonayaal.

Tababarkaan ayaa socday muddo Seddex maalmood ah, waxaana bixinayay macalimiin aqoon durugsan u hel mih-nadda Saxaafadda qaybaheeda kala duwan, waxaana tababarku uu ku saabsanaa habka tebinta sheekooyinka Carruurta iyo u Qareemidoodda, si loo xaqiijiyo in ay heleen saamiga ay ku leeyihiin dowladooda, waalidiintooda iyo guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan.

Tababarka ayaa kasoo qayb-galayaasha waxaa si qoto dheer loogu sharraxay hab-tabinta toosan ee ku aaddan wararka carruurta, gaar ahaan xaaladdaha adag ee soo wajaha carruurta Soomaaliyeed iyo sidii bulshada ay ugu gudbin lahaayeen sheekooyin wax-ka beddeli kara marxaladaha qallafsan ee ay ku sugan yihiin carruurtu.

Si looga hartago dhibaatooyinka faraha badan ee ka dhanka ah carruurta, ayaa ujeedka Tababarkani waxaa uu ahaa in Wariyeyaashu ay xoogga saaraan dhab uga warramidda Tacaddiyada lagula kaco Carruurta, waxaana si gaar ah casharrada lasiiyay ay u taabanaayeen raadinta xuquuqda ka maqan carruurta iyo in loo tabiyo qaab ku habboon dhaqanka iyo diinta, in laga dheeraado wax-walba oo fasir qaldan ka bixin kara hab-tabinta xuquuqda carruurta, ka qayb qaadashada wacyiga togan ee carruurta iyo muhiimad gaar ah lasiiyo soo tabinta sheekooyinka waxtarka u leh carruurta Soomaaliyeed.

Furitaanka Tababarka ayaa waxaa ka qayb-galay Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee DFS Md. Daa’uud Aweys Jaamac, isagoo Wariyeyaasha ku boorriyay in ay diiradda saaraan Hab-tebinta Togan ee Xuquuqda Carruurta,waxaana intaasi uu ku daray in taasi ay wax badan ka beddeli doonto sida uu u ekaan doono Mustaqbalka malaayiin Carruur Soomaaliyeed ah.

“Siyaasad keliya ma aha in aad tebisaan, ee waa in aad cod u noqotaan malaayiinta Carruurta Soomaaliyeed ee dhinac walba uga baahan hiillada, sida; in ay Caafjmaad iyo Waxbarasho helaan” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Daa’uud Aweys.

Ka Warramidda sheekooyinka Carruurta ayaa Soomaaliya aad ugu yar, marka lala-barbar dhigo wararka kale ee wadanka. Waxaana mararka qaarkood dhacda in iyada oo ay weriyeyaashu doonayaan inay difaacaan Carruurta ay u horseedaan in ay dhibaateeyaan, oo ay uga warramaan hab-tebin taban, oo boog iyo uur-ku taallo ku noqota nolosha carruur si qaldan sheekooyinkooda loo baahiyay, waxaana si taas looga dheeraado ay SIMHA iyo Save the Children wariyeyaasha u qabteen Tababarkaasi ku saabsanaa Hab-tebinta togan ee Xuquuqda Carruurta.

Inta Tababarku socday ayaa Suxuufiyiinta ka qayb-galay waxaa ay falanqaynno iyo aragti is-dhaafsi ku sameeyeen Moqduuca tababarku ku saabsanaa ee Hab-tebinta Togan ee Xuquuqda Carruurta, iyadoo wariyeyaashu ay soo bandhigeen sheekooyin ay qaarkood horay u sameeyeen oo ku saab-sab xuquuqda carruurta, kuwaasi oo ahaa kuwo markii dambe guulaystay kadib markii ay la wadaageen bulashada iyo cid kasta oo markii hore ay ka qarsoonayeen dhibaatooyinkaasi, waxaana Macaliimiintu dhankooda ay bixiyeen duruus wax ka beddel weyn u noqon karta qaabkii hore ee Wariyeyaashu u soo gudbin jireen dhibaatooyinka carruurta, waxaana Wariyeyaasha ka qayb-galay ay ka kala socdeen Xaruumo Warbaahin oo Muqdisho ku yaalla iyo kuwo Gobolada ku yaalla.

Gaba-gabada tababarka oo Maanta ku ekaa ayaa waxaa hadallo dhiirragalin iyo dardaaran ah suxufiyiinta u jeediyay tababarayaal saxaafadeed iyo Masuuliyiin kale oo muddo dheer kusoo jiray warbaahinta, kuwaasi oo ku biiriyay aragtidooda iyo sida loogu baahan yahay in si togan looga warramo xuquuda carruurta iyo tacaddiyada ka dhanka ah.

“Marka aad tabinayso xogta wararka carruurta, waa inaad is weydiisaa, waxa aan ka tabinayo ma u danaynayaan mise wey dhibaataynayaan? sababtoo ah cunuggu marka uu ku jiro da’da carruurnimada wali mustaqbalkiisii ugu badnaa ayaa u harsan, sidaa darteed adigoo is leh u dadaal, ayaa waxaa laga yaabaa inaad u gaysato dhibaato uu la noolaado inta noloshiisa ka dhimman, marka waa inaad masuuliyad isi-saartaa adoo dhinacyo badan ka eegaya” ayuu yiri Abuukar Albadri oo ah tababare sare oo saxaafadeed.

Gabagabadii qaar ka mid ah Wariyeyaaasha dhammeystay tababarka ayaa waxaa ay ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka faa’iideen seddexdii maalmood ee ay qaadanayeen casharrada la xariira ka warramidda hab tabinta xuquuqda carruurta, waxaana ay sheegeen in wax badan ay ka kororsadeen, ayna ka taxaddari doonaan wax walba oo ku saabsan soo warinta sheekooyinka carruurta, iyagoo si habboon bulshada iyo cid kasta oo ay ka qorsoon tahay ugu soo gudbin doona, waxaana dhammaan wariyeyaasha la guddoonsiiyay Shahaadooyin caddeynaya Tababarka ay qaateen iyo mowcduuca ku aaddan Hab-tebinta Togan ee Xuquuqda Carruurta ee seddexda maalmood ay qaadanayeen.

