Siciid Deni oo Dadka Shacabka ah Albaabada u garaacaya si ay ugu Codeeyaan

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni Ahna Guddoomiyaha Urur Siyaasadeedka KAAH, ayaa qaraacay albaabada qaar ka mid ah xaafadaha Degmada Badhan, isago weydiistay Bulshada uu la kulmay in ay u codeeyaan Urur Siyaasadeedka KAAH.

“Waxaa sharaf ii ah inaan qaraacay Albaabada xaafadaha Badhan, si aan dadkeyga u weydiisto codka in ay na siiyaan, oo u codeeyaan Ururka KAAH Doorashada Goleyaasha deegaanka ee 25 May 2023, KAAH waa ururka ay kasoo maaxatay aragtida iyo hirgelinta in awooda Shacabka loo dhoweeyo”.

Siciid Deni ayaa intaasi ku daray “In aniga oo Madaxweynihii ah aan cod ka raadinayo Bulshada, tegayo xaafadaha oo codsanayo cod, waa guulaha ugu weyn ee Shacabku helayo waayo waxay awood u yeesheen in ay wax doortaan, dadkaygow waxaa inaga go’an in aynu wadajir taariikh u sameyno Inshallah (Berito) 25 May 2023”.

