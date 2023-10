Shirka Mucaaradka Puntland oo duleedka Garoowe ka furmay

Waxaa Magaalada Garowe ee Caasimadda maamul Goboleedka Puntland ka furmay shirka Mucaaridka Puntland oo ay kaga arrinsanayaan sidii loo aadi lahaa doorasho Madaxweynaha, ka hor 8-da Jenuary 2024.

Shirkan ayaa ka qabsoomay beerta Arlo Pack ee duleedka caasimadda Garowe, kadib markii hotellada waa weyn qaar ay ka dhaga adeegeen shirkaasi in lagu qabto.

Masuuliyiiinta Mucaaradka ayaa isugu yimid shirkaasi, waxaana sidoo kale la filayaa in war-murtiyeed laga soo saaro.

Qaar ka mid ah Xubnaha ku shiraya Garoowe oo si hordhac ah madaxsha uga hadlay ayaa sheegay in aysan ogalaan doonin in doorashada waqtigeeda aan la dhaafin, taasi oo ay sheegeen in 8 January aysan dhaafi Karin doorashada guud.

Xukuumaddu Puntland waxa ay sheegtay dhawaan in Puntland ku jirto doorasho qof iyo cod, hayeeshee weli Guddiga Doorashada ma soo saarin jadwal iyo qorshe midna.

Waxaana sidoo kale gudiga amniga Caasimada ay soo saareen warqad lagu xusay in aan lagu qaban karin shirar aan maamulka Gobolka Nugaal lasoo ogeysiin.

Waxaana shirkaasi ka qaybgalaya ku dhawaad 300-Ergo,waxaana lagu falan qayn doonaa 8-da Janaayo siday Doorasho xor iyo xalaal ah udhici lahayd.

Share this: Twitter

Facebook