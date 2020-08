Sheekh Shariif oo Digniin Culus u diray Madaxda Dowladda

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Sh Axmed ayaa sheegay in Madaxda dowladda Federaalka ee haatan talada dalka heysa aysan dhab ka aheyn heshiis rasmi ah oo laga gaaro xasaradda siyaasadeed ee kala dhexeeysa Madaxda M/Goboleedyada.

Qoraal uu soo saaray Sheekh Shariif ayuu ku sheegay in Madaxda dowladda uusan qorshahu ugu jirin qabashada Doorasho dalka ka dhacda, isla markaana heshiis lagu wada yahay.

Sheekh Shariif ayaa tilmaamay in dalka Soomaaliya uu ka keenay meel aad u adeg, waxaana uu sheegay in marnaba aan la ogolaan doonin in aayaha iyo masiirka ummaddu u afduubnaado Madaxda kursiga inay sii joogaan kaliya raba.

“Waxaan aaminsanahay in madaxda dowladdu aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaro xasaradda siyaasadeed ee u dhaxeysa iyaga iyo dowlad goboleedyada, sidoo kalena aysanba qorshaha ugu jirin qabashada doorasho heshiis lagu yahay. Xaqiiqdii dalkaan waxaan ka keennay meel aad u adag, sidaa darteed marna ma oggolaan karno in aayaha iyo masiirka ummaddu u afduubnaado ashkhaas kursiga inay sii joogaan kaliya raba” ayuu yiri Sheekh Shariif.

Sidoo kale Sheekh Shariif ayaa caddeeyay in Madaxda dowladda aan laga aqbali doonin in maalin ay kursiga sharci darro kusii joogaan, isagoona tilmaamay in Madaxda haatan ay u muuqadan kuwo doonaya muddo kororsi.

“Waxaan ka digeynaa dhibaato noo muuqata oo madaxda wakhtiga uu kasii dhammaanayo ay ismoodsiinayaan, waxaana caddeyneynaa in aan marnaba laga aqbali doonin in maalin ay kursiga sharci darro kusii joogaan. Sidoo kale waxaan uga digeynaa guddoonka Golaha Shacabka inay ka fiirsadaan tallaabooyinka aan dastuuriga ahayn ee ay ku dhaqmayaan, iyadoo ujeedku yahay in xil-kordhin ay u xalaaleeyaan madaxtooyada” ayuu Sheekh Shariif kusoo Gaba-gabeeyay Qoraalkiisa.