MW Israel oo la kulmay Danjirayaasha dadkooda la dilay iyo kuwa la qafaashay

Madaxweyne Isaac Herzog ayaa waxa uu kulan khaas ah la yeeshay Danjirayaasha ku sugan tel Aviv ee Muwaadiniintooda ka mid noqdeen dadkii ay Dagaalamayaasha Xarakada XAMAAS ku qabteen Weerarkii ay ku galeen gudaha Israel bishii la soo dhaafay ee October 7-dii.

Madaxweynaha Israel ayaa waxa uu kulanka la qaatay Danjirayaasha dalalka Thailand, Tanzania, Filibin iyo Nepal u jooga israel.

Danjiraha Thailand, Pannabha Chandraramya waxay sheegtay in 12 ka mid ah Muwaadiniintooda lagu dilay Weerarkii ka dhacay gudaha Israel, halka 29 kalena la qafaashay, iyadoo 4 kalena ay Isbitaal ku jiraan.

Danjiraha Filibiin waxa uu isagana sheegay in 4 ka mid ah Muwaadiniintooda lagu dilay Weerarkii XAMAAS, halka Danjiraha Tanzania sheegay in la la’ yahay 4 ka mid ah Muwaadiniintooda, lana ogeyn inay dhinteen iyo in kale.

Danjiraha dalka Nepal waxa uu isagana xusay in 10 Muwaadiniintooda lagu dilay Weerarkaasi.

