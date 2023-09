Muxuu Sheekh Shariif ka yiri Qaraxii uu ka badbaaday Madaxweyen Qoorqoor?

Madaxwaynaha hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa hadlay labaddii askari ee shalay ku dhintay weerar lala beegsaday madaxweynha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) iyo madax kale oo la socotay.

Mr Shariif ayaa carabka ku adkeeyay in labadaasi wiil ay naftooda u hureen si ay dad kale u badbaadiyaan. Waxaa uu intaa ku daray in arrintan ay muujineyso in dadka Soomaaliyeed ay soo gaareen heer ay go’aansadeen inay AS iska dhiciyaan.

“Labada wiil ee ku shahiiday Galmudug waxay muujiyeen sharaf iyo dadnimo, inay ogolaadaan in naftooda ay go’do si naf kale ay u badbaadiyaan, waa arrin aad u qiimo badan,” ayuu yiri Sheekh Shariif oo ka hadlaayay Munaasabad ka dhacday Muqdisho.

Al-Shabaab ayaa shalay Weerar loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabha qarxa la beegsatay goob ay ku sugnaayeen Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug, Xildhibaano ka tirsan dowladda iyo saraakiil ciidan oo farabadan.

Khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay Weerarka, waxaana dadka dhaawacmay ku jiray Xildhibaan Cabdisalaan Dhabancad iyo Senator Cabdi Qeybdiid, kuwaasi oo la tilmaamay inay dhaawacyo fudud kasoo gaareen qaraxa.

Share this: Twitter

Facebook