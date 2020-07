Maxaa looga hadlay kulankii Maanta ee golaha Wasiirada Somaliland ?

Fadhigii 60aad ee golaha wasiirrada Somaliland ku yeeshay habka Maqalka iyo Muuqaalka (Video Conference) oo uu shir guddoominayey Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxa maanta lagaga hadlay xaaladda guud ee amniga, heerka xanuunka COVID-19 iyo halka uu marayo la dagaalankii lagu hayey Ayaxa ku habsaday qeybo ka mid ah Somaliland.

Ugu horayn waxa warbixin goluhu ka dhegeystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland, oo ku sugan in mudo ah isaga iyo xubno kale oo xukuumadda ka tirsani degmada Ceel-afweyn oo ay u joogaan daminta arrimihii nabadgelyada la xidhiidhay ee halkaasi ka jiray, waxaanu golaha uga xogwaramay meesha uu marayo dedaalkii nabadayntu oo uu xusay in ay si dhakhso ah u soo gabagabayn doonaan xurguftii dhexmartay beelaha walaalaha ah ee deegaanka degmada Ceel-afweyn, waxana uu sheegay in todobaadka soo socda ay is horfadhiisan doonaan waxgaradka dhinacyada wax kala tirsanayaa, sidoo kale waxa isna xoojiyey wasiirka, wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha oo ka hadlay xaaladda amni xusayna in guud ahaan amniga uu fiican yahay wax dhibaato ah oo gobolada iyo degmooyinka ka jiraana aanu jirin.

Dhinaca kale wasiirka Horumarinta Caafimaadka ayaa golaha uga warbixiyey xaaladda xanuunka COVID-19, waxaanu xusay in weli uu jiro xanuunka COVID-19 balse ay muuqato in uu hoos u dhacayo xanuuunku. isagoo golaha la wadaagay in dadaaladii la waday ay suurta geliyeen in la helo qalabkii loo baahnaa, waxana uu sheegay in ay mashiinka lagu baadho xanuunka COVID-19 la geeyey magaalooyinka Burco iyo Berbera oo ay shaqaynayaan, waxa kale oo uu sheegay in ay samayn doonaan baadhis guud (random test) oo ay ku ogaanayaan heerka xanuunka ee deegaanad Somaliland.

Waxa kale oo uu sheegay in ay wax ka qabteen adeega baabuurta gargaarka degdega ah ee loo yaqaan Ambulance-yada ee cusbitaalada dhawaan ay saddex Ambulance oo cusub geyn doonaan Cusbitaalada Ceergaabo, Laascaanood iyo Boorama, halka Burco ay hore u geeyeen isla markaana ay dayac tireen Ambulance-yada Cusbitaalka Berbera waxana uu intaas ku daray in Cusbitaalka Hargeysa ay u qorsheeyeen laba Ambulance oo cusub.