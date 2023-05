Mareykanka oo ka hadlay duqeymo uu sheegay inay la beegsadeen Fariisimaha Al-Shabaab

Hogaanka Afrika ee Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, in 20-kii May, 2023 ay fuliyeen weerar dhanka cirka ah oo ka dhan ah fariisimaha Al-Shabaab, waxaana si gaar ah weerarkaasi looga fuliyay magaalada Jilib ee dalka Soomaaliya.

Ilaa iyo hadda kama warbixin tirada inta dagaalame ee ay dileen iyo khasaaraha, balse waxaa ay sheegen in weerarkaas ay fuliyeen.

Horay Dowladda Soomaaliya ayaa sheegatay in weerarka ay ku beegsadeen bartilmaameedyo gaar ah, oo ay kadhasheen khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo xarumo la burburiyay.

“Ciidamada Qalabka Sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa weerar ka fuliyay Magaalada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe oo xarun u ah Al Shabab. Weerarka oo lagu beegsaday bartilmaameedyo gaar ah ayaa geestay Khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo xarumo la burburiyay”ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyay warbaahinta Dowladda Soomaaliya.

Share this: Twitter

Facebook