Maraykanka oo sheegay in aaney taageereyn xabd joojin rasmi ah oo dhex marta Israa’iil iyo Xamaas

Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in aaney taageereyn xabd joojin rasmi ah oo dhex marta Israa’iil iyo Xamaas isla markaana Qasa ka hirgasha, balse taa badelkooda Mareykanku wuxuu sheegay inuu doonayo in dagaalka la hakiyo xaaladaha bini’aadanimo dartood. La taliyaha amniga Qaranka Mareykanka ayaa sheegay in xabad joojintu ay dani ugu jirto oo kaliya Xamaas.

Hadalkaan ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa imaanaya xilli xoghayahooda arrimaha dibadda Antony Blinken uu socdaal ku joogo Israa’iil, waxaana safarkaan uu qayb ka yahay booqashooyin uu maalmahaan ku marayay bariga dhexe.

