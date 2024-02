Madaxweyneyaasha Masar & Eritrea oo isku raacay Ilaalinta madax banaanida Somalia

Madaxweynaha dalka Masar, C/fataax Al-sisi ayaa waxa uu Qasriga Al-itixaad ee magaalada Qaahira ee caasimadda dalkaas kula kulmay dhigiisa dalka Eritrea, Issiyas Efewerki oo booqasho shalay ku tagay Qaahira .

Labada Madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin sii xoojinta xiriirka dalalka Masar iyo Eritrea, iyagoona sidoo kale isla soo hadal qaaday xiisada u dhexeeysa dowladdaha Soomaaliya iyo Itoobiya.

Issiyas Efewerki iyo C/fataax Al-sisi ayaa isku raacay sida ay muhiimka u tahay ilaalinta madax banaanida iyo wadajirka Soomaaliya, waxayna qireen in ay kasoo horjeedaan talaabo kasta oo lagu kala dhantaalayo madax banaanida, looguna xadgudbayo xaduudaha caalamiga ah.

Arrimaha Badda Cas iyo xaalka Suudaan ayay sheegeen in ay muhiim tahay in lasii wado dadaalada la xariira sidii xal waara looga heli lahaa, xaalka Suudaan si gaar ayay sheegeen in ay usii wadayaan qorshaha wadajirka ah ee labada dal.

