Madaxtooyadda Somalia oo laga bilaabay baarista Cudurka Coronavirus

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Maanta Xarunta Madaxtooyadda ka bilowday baarista Cudurka Coronavirus, kadib markii shalay Wasaaradda Caafimaadka shaacisay in qof Soomaali ah oo ku sugan Muqdisho laga helay Coronka, kaasi oo la karantiilay.

Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad oo war qoraal ah soo saaray ayaa waxaa uu ku sheegay in loo baahan yahay in Cudurka laga baaro goob walba oo ay shacabka isugu yimaadan.

Waxaa uu sheegay Guddoomiye Cawad in qof aan Cudurka Coronavirus laga baarin in uusan soo galeyn Xarunta Villa Hargeysa oo ku dhex taalla Xarunta Madaxtooyadda Soomaaliya.

Waxaa kaloo uu sheegay Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka in Maanta isaga laga baaray Cudurka, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay is baaraan.

“Waxaan codsanaynaa in goob walba oo la isugu yimaado laga baaro shacabka caabuqa Coronavirus. Waxaan dhiirigalinaynaa qof walba inuu u hogaansamo, waliba shakhsigu raadsado in la baaro. Villa Hargeysa qof aan la baarin ma soo galayo. Anigu waan is baaray maanta. Muwaadin is baar” ayuu yiri Guddoomiye Cawad.

Si kastaba shalay ahaeyd markii Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Fowsiga Abiikar ay sheegtay in qof Soomaali ah oo ku sugan Muqdisho kana yimid dalka dibadiisa laga helay Cudurka Coronavirus, isla markaana dowladda ay karantiishay.