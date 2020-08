Kulan sanadeedka Bangiga dhexe oo la qabtay

Kulan looga hadlaayay waxyaabihii u qabsoomay Bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho, waxaana kasoo qayb galay inta kulanku socday mas’uuliyiin ka tirsan Bankiga dhexe.

Waxaa kulanku uu ahaa Xaflad sanadeedka Bankiga oo sanad waliba la qabto, inta uu socday kulanku ayaa looga hadlay waxyaabihii u qabsoomay Bankiga iyo waxyaabaha la doonayo in sanadaha soo socda uu ku tallaabsado, waxaana madasha ka hadlay madaxda ugu sarreysa Bankiga.

Kulanka ayaa sidoo kale loogaga dooday sidii Bankigu uu ula jaan qaadi lahaa Bankiyada Caalamiga ah ee adduunka, waxana kulanka laga sheegay in Bankiga uu hadda ku tallaabsaday horumaro waa weyn.

Guddoomiyaha Bankiga dhexe Cabdi raxmaan Maxamed Cabdulaahi ayaa ku dheeraaday hadalka waxqabadka bankiga iyo sida uu bulshada ugu shaqeeyo, waxaana shaqaalaha uu ku boorrriyay howsha wanaagsan ee ay bulshada u haayaan isagoo sheegay in diyaar u yihiin in bulshada Soomaaliyeed ka haqabtiraan baahiyaha Banki.

Dhanka kale Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay jiraan waxyaabo badan oo ay u baahan yihiin shaqaalaha ka howlgala Bankiga dhexe, dhanka tababarada iyo la talinta ayuu sheegay in laga caawiyo shaqaalaha, sidoo kale waxaa uu sheegay in ay jiraan dad in muddo ah kasoo shaqaynayay Bangiga kuwas oo u baahan hadda in shaqada laga baddalo xaquuqdoodana meel loo saaro, maaddaama ay in muddo ah usoo shaqaynayeen bulshada Soomaaliyeed, haddana ay yihiin kuwo howl gab ah.

Dhammaan mas’uuliyiintii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in soo bandhigeen fikrado cusub oo lagu hormarinayo Bangiga dhexe, iyadoo ay xusid mudan tahay in qaybo badan oo Bankiga ka mid ah lagu sameeyay Horumarin guud.