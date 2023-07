Kismaayo: – Haweenay Ceejo ku dishay Wiil uu dhalay Askariga ay Gurigiisa ka Shaqeynaysay

Wararka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in saaka Magaaladaasi ay ka dhacday dhacdo fajac iyo layaab ku noqotay dadka degaanka, kadib markii Haweenay ay Ceejo ku dishay Wiil uu dhalay Nin Askari ah.

Wararku waxaa ay soo sheegayaan in subaxnimadii saaaka uu falkaasi ka dhacay kismaayo, waxaana la sheegay in haweenaydu ay dishay cunuggaasi yar ee Saqiirka ahaa.

Aabbaha dhalay Wiilka oo wareysi siiyay TV ga dalsan ayaa sheegay in falkaasi ay ka dambeysay Haweenay gurigiisa ka shaqeynaysay.

“Gabadhu iyada ayaa Wiilka ii Haysay, Saaka markaan kasoo laabtay Xerada waxaan u imid Wiilkeygii oo meyd ah, Gabadhii waa ay carartay Guriga ayayna kor iiga xirtay, iyadoo ka cabsanaysa inaan dilo” ayuu yiri Aabbe Shaacir Xasan oo dhalay Wiilkaasi Kismaayo lagu dilay.

Sidoo kale Aaabaha dhalay Saqiirkaasi lagu dilay Kismaayo ayaa intaasi ku daray in Haweenayda oo gacanta lagu dhigay ay sheegtay in Wiilka iyadoo kor u haysa uu ka farabaxsaday,xili ay doonaysay inay dhar ka bedasho, inkastoo sida wararku tilmaayaan ay ka muuqdaan jirdil aad u xooggan, waxaana loo badinayaa in la ceejiyay.

Wali lama helin xaqiiqda dhabta ah ee dhacdadaasi, balse waxaa isi-soo taraya wararka kala duwan ee kasoo baxaya, waxaana haatan gacanta lagu hayaa Haweydii la sheegay in gacanteeda uu ku baxay ilmahaasi yar.

Magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG u ah mamaulka Jubbaland ayaa waxaa kusoo noqnoqday falalka arga-gaxa leh ee ka dhaca magaaladaasi, waxaana dhawaan Wiil uu ku gowracay Hooyadiis.

