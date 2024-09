Israa’iil ayaa saacadihii la soo dhaafay ballaarisay howlgalkeeda millateri ee Lubnaan, iyadoo sheegtay inay weerartay tobanaan kamid ah xarumaha Xisbullah.

Milatariga Israa’iil ayaa sheegay in ciidamadooda cirka ay weerareen goobo laga gani jiray gantaallada iyo dhismayaal lagu keydinayay hubka oo ku yaala dooxada Beqaa, iyo xarumoxarumaha kale ee kooxda Xisbullah ee koonfurta waddanka Lubnaan.

Koox kale oo gaar ah oo la yiraahdo Front for the Liberation of Palestine oo ah koox la yaqaanno, ayaa sidoo kale sheegtay in saddex kamid ah hogaamiyeyaashooda lagu dilay duqeymaha Israa’iil ee degmada Kola ee magaalada Beirut.

Axaddii, milateriga Israel ayaa duqeyn ka fuliyay aag ay Xuutiyiintu maamulaan oo ku yaala dalka Yemen.

Waxay sheegeen la weeraray qaybta korontada iyo agabka kale ee dekedda Xudeydah.