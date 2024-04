Heshiis Hordhac ah oo laga gaaray Colaad beeleed ka taagnaa Gaalkacyo

Heshiis horudhac ah ayaa laga gaaray colaad dhawaan ku dhexmartay gobolka Mudug beello halkaas wada dagan, kaddib shir hal maalin ah oo ka qabsoomay magaalada Gaalkacyo.

Shirka oo ay ka qaybgaleen wasiirro ka tirsan dawladda Federaalka iyo waxgaradka deegaanka ayaa la isku afgartay in la xoojiyo xabad joojin horey loo gaaray iyo in gogol balaaran la dhigo si heshiis ka dambeys ah loogu helo colaada Gobolka Mudug.

Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya Axmed macalin Fiqi oo kamid ahaa wasiiraddii shirka ka qaybgalay ayaa dalbaday in gobolka dib loogu soo celiyo nabadda iyo walaalnimo kuwada noolaanshaha dadka dariska ah.

‘’Waxan rajeynaynaa gobolka Mudug oo ay hormuud u ahaayeen nabaddii 2020 kii in meesheedii lagu soo celsho, oo taariikhdaas cusub aan la baabi’in ee wanaagsanayd, waxan rajeynaynaa Ilaahay idankiis in Gobolka Mudug oo dhan wax kasta oo ka jira in nabad lagu soo dabaalo reer Mudugna ay gacan ka gaystaan’’ ayuu yiri Wasiir Fiqi.

Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista ee Dawladda Federaalka Fardawsa Cusmaan Cigaal oo iyana ka hadlaysay shirka nabadda ee Gaalkacyo ayaa sheegtay in lagu guuleystay horudhaca shirka, isla markaana la isla gartay halkii looga dhaqaaqi lahaa halka maanta la joogo.

