Heshiiskan ay wada gareen labada dhinac waxa uu abuurayaa jawo shaqo abuur iyo kobconta Dhaqaalaha dalka, iyada oo barnaamijka uu yahay mid ay iska-kaashanaya Gargaara, Bankigga Aduunka iyo Bankigga Horumarinta Jarmalka KFW.

Hay’adda Gagaara ayaa sharuucda adag oo u dagan qaabeynta maalgalinta iyo daynta lacagaha marsiiso dhinacyada doonayo dhaqaalaha, iyada oo sharuucda adag oo ka marsiiyay ay kasoo gudabatay Raas Microfinance Institution, tasoo suuragalisay in heshiiskan la kala saxiixdo.

Mashruucan saddex geesoodka ah oo si wadajir ah u fulinayaan Dowladda Soomaaliya, Bank Aduunka iyo KFW waxaana loogu talagalay lagu taageero dadka danta yare ee ganacsatada ee lacagta soo celin karo sida Beeraha Kaluunka,Tamarta iyo xoola-dhaqatada haweenka iyo dhallinayaradda.

Guddoomiyaha Hay’adda Gargaara Dr Suleymaaan Cabdi Ducaale waxa uu si waafi ah sharaxaad uga baxiyay ahmiyadda ay u taagan tahay Gargaara, shaqooyinka ay qabto ay ka mid tahay shaqo abuurka, kobacinta Dhaqaalaha iyo fursadaha maalgalinta muhiiimka ah wax soo saarka dalka.

Dr Sulaynman ayaa sheegay in Raas looga baahan yahay in ay si dhab ah buslahda ula shaqeyso, dhankooda ay ku faraxsan yahiin dhameystirka heshiiska ay maanta saameynayaa, waana soo dhaweynaa wada shaqeyntiisa, sidan oo kale waxaan heshiisyo kula jirnaa Bankigyada dalkeenna iyo hay’adaha maalgalinta kuwaasoo aan ka wada shaqeyno Horumarinta Dhaqaalaha iyo bulshadeenna.

Maamulaha Guud ee Rasmi Maxamed Warsame Maxamed waxa uu tilmaamay in uu ku faraxsaahay in Gargaara heshiiskii mudada socday in maanta lasoo gunnaaday isla markaana dhankooda ay ilaalin doonan sharuucda iyo qaabeynta la marayo maalgalinta bulshada qeybaheeda kala duwan iyada oo lasiinayo ahmiyadd haweenka iyo dhalinyaradda.

Hay’adda Gargaara waxey shaqooyin ballaaran la wadaa hay’addaha dhaqaalaha Waddanka sida Banggiyada, xarumaha maalgainta, hay’addaha dowladda, Bangigga Aduunka iyo Bankigga Horumarinta Jarmalka ee magaciisa loosoo gaabiyo KFW.