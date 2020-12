Halis ka dhalan karta heshiisyadii Trump ee Bariga Dhexe

Wargeyska Financial Times ayaa faallo uu qoray kaga hadlay heshiisyada uu galay ee Bariga Dhexe ee madaxweynaha Maraykanka ee xilkiisu dhamaanayo, Donald Trump, oo kii ugu dambeeyey ahaa in uu aqoonsaday in Saxaraha Galbeed uu yahay qayb ka mid yahay dalka Morooko.

Wargeysku wuxuu heshiisyadaa Trump ee Bariga Dhexe ku tilmaamay kuwo “haliso ku gedaaman yihiin” waxaanu sheegay in aqoonsiga Maraykanka ee ah in Saxaraha Galbeed ka mid yahay Morooko aanu nabadda faahinayn hase yeeshee uu kicinayo dagaal.

Wargeysku wuxu ku tilmaamay heshiiskii u dambeeyey ee Trump kii ugu la yaabka badanaa, xataa marka lagu eego aragtida Madaxweynaha qudhiisa. Sababta oo ah Morooko in ay xidhiidh la yeelato Israel waxay ku bedelatay in Maraykanku aqoonsado in gobolka Saxaraha Galbeed ee la isku haystaa ka mid yahay Morooko.