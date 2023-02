Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliland oo ka hadlay xasuuqii ka dhacay Laascaanood

“Madaxweyne Muuse, Badbaada maanta jirtaa waa in aad ciidamadeeda kala baxdaa deegaanada SSC, maanta berrito maaha, Haddii kale colaad raagta oo kalifaysa in aan dabka la kala qaadan ayaa ka dhalanaysa” ayuu yiri Guddoomiye Cabdirisaaq Khaliif.

Isaga oo sii hadlaayay Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka ayaa waxaa uu ku eedeeyay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in uusan dooneynin in xal laga gaaro Colaada, uuna kala fur furayo xarig kasta oo lagu doonayo in lagu gaaro nabad, si xabada loo joojiyo.

You may be interested in