Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si rasmi ah u aqbashay waraaqaha aqoonsiga ee safiirka cusub ee Afghanistan, oo ay soo magacowday dowladda Taliban, si uu u noqdo wakiilka rasmiga ah ee Afghanistan ee dalka Imaaraadka. Tani waxay muujinaysaa in Imaaraatku uu sii wadi doono xiriirka diblomaasiyadeed iyo taageerada uu siiyo Afghanistan, oo ay ku jiraan mashaariicda horumarinta iyo dib u dhiska ee uu Imaaraatku ka wado dalkaas.

Sarkaal ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijiyey warkan, isagoo Reuters u sheegay in tallaabadani ay mar kale caddeyn u tahay go’aanka Imaaraatiga ee ku aaddan kaalmeynta Afghanistan. Sarkaalka ayaa xusay in taageeradaasi ay si gaar ah diiradda u saareyso mashaariicda horumarineed iyo kuwa dib u dhiska, balse ma uusan caddeynin in Imaaraatku uu si rasmi ah u aqoonsaday Taliban inay tahay dowladda rasmiga ah ee Afghanistan.

Diblomaasiyiinta Taliban ayaa tan iyo sanadkii hore gacanta ku hayay safaaradda Afghanistan ee magaalada Abu Dhabi iyo qunsuliyadda ay ku leedahay Dubai. Tani waxay ka dhigaysaa Imaaraadka mid kamid ah dalalka yar ee xiriir dhow la leh Taliban, inkastoo uu shaki jiro oo ku saabsan heerka aqoonsiga rasmiga ah ee Imaaraatku siiyey maamulka Taliban, oo la wareegay talada Afghanistan kadib markii uu dalka ka baxay Mareykanku bishii Agoosto ee sanadkii 2021.