Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaacisay in aysan jirin rajo muuqata oo ku aaddan wada-hadallo fool ka fool ah oo dhexmara Soomaaliya iyo Itoobiya, kaas oo ku saabsan muranka badda iyo xuduudaha. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi, ayaa ku eedeeyay Itoobiya inay ka leexatay dariiqa saxda ah, iyadoo ku talaabsatay tallaabooyin lagu boobayo dhul Soomaaliyeed, taas oo ay ku fulisay heshiis ay la gashay maamulka Somaliland.

Wasiir Fiqi ayaa si cad u sheegay in aysan muuqan wax rajo ah oo ku saabsan in Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed, uu beddeli doono dariiqa qaldan ee uu cagta saaray, islamarkaana uu dowladda Soomaaliya kala xiriiri doono arrintaas. Wuxuu tilmaamay in Itoobiya ay si cad u jebisay heshiisyadii horay loo galay, iyadoo heshiisyo cusub la sameysatay Somaliland oo ah gobol ka tirsan Soomaaliya, taas oo si adag uga soo horjeedda madax-bannaanida Soomaaliya.

“Dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa inaan wax wada-hadal ah la geli karin Itoobiya inta ay ku adkeysaneyso ku xadgudubka qaranimadeenna. Waxaa wax laga xumaado ah in Itoobiya ay sheegato dhul Soomaaliyeed iyadoo waliba ciidankeeda uu qeyb ka yahay howlaha nabad ilaalinta Soomaaliya,” ayuu yiri Wasiir Fiqi.

Isagoo sii faahfaahinaya, Wasiirku wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay wali Itoobiya siineyso fursad ay kaga laabato heshiisyadaas, si xaaladdu ugu soo noqoto sidii ay ahayd ka hor bishii Janaayo ee sannadkan, marka uu muranku sii xoogeystay. Wuxuu intaas ku daray in dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay in aysan marnaba oggolaan wax tallaabo ah oo lagu dhabar-jabinayo midnimada iyo madax-bannaanida Soomaaliya.

Dhinaca kale, Turkiga oo ahaa dhexdhexaadiyaha ugu weyn ee u dhexeeya labada dal ayaa u muuqda mid aan ku guuleysan isku soo dhaweynta labada dhinac. Waxaa la filayay inuu qabsoomo wareeggii saddexaad ee wada hadallada Ankara, hase yeeshee Turkiga ayaa dib u dhigay arrintaas sababo la xiriira is mari waaga taagan.

Waxaa muuqata in xaaladdu ay kasii dari karto haddii Itoobiya aysan dib uga laaban heshiisyadaas iyo ku tumashada qaranimada Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya, sida uu sheegay Wasiir Fiqi, waxay diyaar u tahay inay ka hortagto wax walba oo khatar gelinaya madax-bannaanida dalka, waxaana loo baahan yahay in beesha caalamku cadaadis saarto Itoobiya si loo joojiyo tallaabooyinka sharci darada ah ee ay qaaday.