Digniin Culus oo loo jeediyay Ciidanka Xoogga ee ku sugan Furumaha dagaalka

Xeer Ilaaliye Ku Xigeenka Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida dhamme Maxamed Xuseen Cumar Saneey ayaa ciidanka xoogga dalka gaar ahaan Guutada 24-aad khaalid bin Waliid ee ku sugan degmada Ceeldheer ugu digay qoryaha lala galo magaalada iyo in rasaas macno darra ah la rido.

Dhamme Saneey ayaa Ciidanka faray in ay ilaaliyaan hantida ciidanka iyo saanadda kale maaddaama aynaan lahayn warshad soo saarta saanad ciidan IWM.

Xeer Ilaaliye Ku Xigeenka ayaa sidoo kale ka digay in laga sexdo shaqada, in la sameeyo ammar diiddo iyo in la kiciyo rabshado sababi kara isku dhacyo, wuxuuna wacad ku maray in askarigii aan waajibkiisa gudan cadaaladda la hor geyn doono.

