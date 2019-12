Dhageyso:-Madaxweynaha K/galbeed oo beeniyay in ay tacadiyo ka dhaceen Baydhabo xilligii doorashadiisa

Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed laftagareen oo xalay ka hadlayay munaasabad logu dabaaldegayya sanadguuradii koowaad ee ka soo wareegtay doorashadiisa ayaa ka hadlay xaaladda guud ee deeganada maamulkiisa iyo sida ay u dhacday doorashadii uu ku soo baxay.

Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafragareen ayaa sheegay in ay jiraan dad dhaleeceyn la dabatagan maalin kasta kuwaas oo uu sheegay inay been ka sheegaan Koonfur Galbeed,isaga oo kutiri kuteen ku tilmamaay in xasuuq uu ka dhacay magaalada Baydhabo xilligii oorashadiisa.

Dhinaca kalana Waxaa uu si adag u weeraray siyaasiyiinta mucaaradka ah isaga oo tilmamaay maalin kasta in ay falanqeynayaan warar aan jirin sigaar ahna waxa uu cadeeyay in Xisbiyada ay ku mashquulaan Arrimaha Koonfur Galbeed,been aka sheegayaan dad aan ladilin iyada oo ku xumaynaya dowladda Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay.

Ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka Koonfur-galbeed waxa uu sheegay in uu la yaabanyahay sababta ay u qarinayaan dadkii lagu laayay magaalada Gaalkacyo dhanka kalana ay been uga sheegayaan dad aan dhiman oo ay tilmaamayaan in lagu xasuuqay Baydhabo.

