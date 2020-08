Dhacdo Naxdin leh:- Gabdho aroos ahaa oo dil iyo dhaawac loo gaystay

Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka dhacday arrin naxdin ku abuurtay bulshada Baladweyne iyo guud ahaanba Gobolkaasi, kadib markii lagu dilay Gabar aroos ahayd oo usbuuc ka hor uu arooskeedu uu dhacay, halka Gabar kale oo arooskeeda la diyaarinayay dhawaac halis ah uu soo gaaray.

Mid ka mid ah ehelada Gabdhaha dhibaatada loo gaystay ayaa Radio Dalsan u sheegtay in dhacdadu ay ka djacday guri ay joogeen labada gabdhood, waxaana qol ay ku jireen usoo galay Nin la sheegay in gabadha dhimatay uu Abti u ahaa, waxaana si arxan darro ah uu ugu weeraray Baangad, waxaana isla goobta ku geeriyootay Gabadha uu Abtiga u ahaa oo mardhaw aroos kasoo baxday, sidoo kale Gabadha kale ee dhawaaca halista ahi gaadhay waxaa la sheegay in qaban-qaabada aroos keedu uu socdayn, ehelkeeduna ay doonayeen in Magalada Muqdisho ay ku aroos gasho.

“ Labada Gabdhood waxaa ay ku dhex nasanayeen qolka, mid ka miod ahi waxaa ay haysatay taleefan, Gabadha dhimatay Abtigeed ayaa usoo galay qolka, waxaana uu xirtay iridda, kadibna Baangad ayuu si aan kala sooc lahayn ayuu ula dhacay” sidaas waxaa Radio Dalsan u sheegay qof ka mid ah ehelada Gabdhaha.

Xaaladda Gabadha dhaawac ah ayaa la sheegay in xaaladdeeda caafimaad ay taahy mid aad u daran waxaana lasoo sheegayaa in Cusbitaalada baladweyne loola cararay, balse waxaa wararku ay sheegayaan in xaaladdeeda caafimaad wax loogu qaban la’yahay, eheladduna waxaa ay qorshaynayaan sida la sheegay in Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaliya loosoo qaado.

Ninka la sheegay in uu falkaas dhimashada iyo dhaawac leh gaystay ayaa xaaladdiisa caafimaad horay ay caadi u ahayd, mana jirin sida la sheegay xaalad xagga dhimirka ah oo uu qabay Ninka falka gaystay, balse qaar ka mdi ah eheladu waxaa ay sheegeen in laga yaabo in uu maandooriye soo isticmaalay.

Dhacdadaan ayaa naxdin ku abuurtay bulshada ku nool Magaalada Baladweyne, waxaana la sheegay in ay tahay dhacdo naadir ah oo aan horay uga dhicin Baladweyne.