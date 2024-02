DFS oo beenisay inay Hawada ka celisay Diyaarad Caafimaad oo ku socotay Hargeysa

Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed ayaa ka hadashay Warar lagu faafiyay baraha Bulshada oo lagu sheegayay in dowladda Soomaaliya ay hawada magaalada Hargeysa dib uga celisay diyaarad nooca Gargaarka caafimaadka oo ku socotay magaaladaasi.

War Qoraal oo kasoo baxay Hay’adda Duulista Rayidka ayaa waxaa lagu sheegay in aysan jirin diyaarad nooca gargaarka caafimaadka (Air Ambulance) oo wax codsi ah usoo dirtay si ay uga degto garoommada dalka.

Ha’yadda Duulista ayaa sidoo kale tilmaamtay in aysan jirin diyaarad Air Ambulance oo laga celiyay hawada Soomaaliya, iyagoona u caddeeyay muwaadiniinta Soomaaliyeed in been abuur yihiin wararka lagu faafiyay saacadihii lasoo dhaafay baraha Bulshada.

“Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed, waxay u caddeynaysaa muwaadiniinta Soomaaliyeed inaysan jirin diyaarad nooca gargaarka caafimaadka (Air Ambulance) oo wax codsi ah usoo dirtay si ay uga degto garoommada dalka, sidoo kale ma jirto diyaarad nooca gargaarka caafimaadka (Air Ambulance) oo laga celiyay hawada Soomaaliya” ayaa lagu yiri Warka.

Ganacsade ka soo jeeda Somaliland oo jooga magaalada Hargeysa ayaa fariin uu ku faafiyey baraha bulshada ku eedeeyey dowlada Somalia iney hawada Hargeysa ka celisay diyaarad Ambalaas ah oo qaadi laheyd walaalkiis oo madaxu dhiig kaga furmay si loogu qaado magaalada Addis ababa.

Si kastaba, dowladda Federaalka gaar ahaan Hay’adda Duulista Soomaaliya ayaa xilligaan awood u leh inay hawada ka celin karto diyaaradii ay rabto, xilli dhawaan ay dalka ka celisay diyaarad u diiwaan-gashaneyd Ethiopian Airlines, balse aan wax rusqad ah ama fasax u haysan hawadeena, taasi oo rabtay inay ka degto garoonka diyaaradaha ee Hargeysa.

