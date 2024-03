Ciidanka Badda Hindiya oo ku dhawaaqay inay isku dhiibeen Burcad-baddeed Soomaali ah

Ciidanka badda Hindiya ayaa ku dhawaaqay inay isku soo dhiibeen koox burcad badeed Soomaali ah oo afduub u haystay doon kalluumaysi oo laga leeyahay Iran oo lagu magacaabo Al-Kambar.

Doonta afduubka loo heystay ayaa waxaa la socday 23 shaqaale u dhashay dalka Pakistan , kuwaaso hadda la sheegay inay dhammaantood badqabaan.

Howlgalka ay kooxdan isku soo dhiibtay markabka INS Sumedha ee ciidanka badda Hindiya ayaa ka socday muddo 12 saac ah meel qiyaastii 90 nm koonfur-galbeed ka xigta jasiiradda.

Warbaahinta dalka Hindia oo soo xiganeysa saraakiil katirsan ciidamada badda Hindia ayaa baahiyay in howlgal qaatay muddo saacadood ah ay sababtay in bur-cadeeda afduubka u heestay doonta ay is dhiibaan.

Ciidamada badda dalka Hindia ayaa horey gacanta ugu dhigay koox kale oo burcad-badeed Soomaali ah oo gaarayay 35-nin , kaddib markii howlgal saacado badan qaatay ciidamada ka fuliyeen markabka MV Ruen oo afduub ahaan u heesteen kooxdaasi.

Burcadan ay qabteen ciidamada badda dalka Hindia ayaa la filayaa in iyana la geeyo dalkaasi laguna maxkamadeeyo, waana kooxdii labaad oo burcad ah oo maalmo gudahood ciidamada Hindia gacanta ku dhigaan.

