Yuusuf Garaad oo ka hadlay Guddigii lagu daray ee uu Magacaabay Qoorqoor

Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda dowladda Federaalka Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa ka hadlay Guddiga Xaflada Caleemo-saarka ee xalay uu Magacaabay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor.

Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook Yuusuf Garaad Cumar ayaa waxaa uu ku sheegay inuu aqbalay Magacaabista Guddiga Caleemo-saarka Madaxweyne Qoorqoor ee isaga looga dhigay Guddoomiye.

Yuusuf Garaad ayaa waxaa uu u mahadceliyay Axmed Qoorqoor oo xalay u Magacaabay Guddoomiyaha Guddiga qaban-qabaada Xaflada Caleemo-saarkiisa, isla markaana waxaa uu tilmaamay Yuusuf Garaad in uusan aheyn qof isla weyn.

Guddiga Xaflada Caleemo-saarka ayaa ka kooban 12-xubnood, kuwaasi shaacin doona waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo Xaflada Caleemo-saarka Madaxda Cusub ee Galmudug

Hoos ka Akhriso Qoraalka uu soo saaray Yuusuf Garaad Cumar.

Aniga oo xeerinaya baahida ay Soomaaliya u qabto in ay siyaasaddu xasisho, oo fursad kasta oo suurta gal ah looga faa’iideysto in siyaasiyiinta dhexdooda iyo shacabka iyo siyaasiyiintuba ay is fahmaan isuna soo dhowaadaan, isla markaana tixgelinaya soo jeedinta Madaxweynaha Galmudug oo inkasta oo aan mar ka wada tirsaneyn Xukuumadda aynaan mar kasta isku ra’yi ahayn, ogna in uu og yahay in aan taageeray murashax kale, waxaan aqblay howsha uu ii xilsaaray oo ah qabanqaabada munaasabadda caleema saarka taas oo aan u arko howl Qaran oo aan u qabanayo dalkeyga.

Madaxweynaha Galmudug waan uga mahadcelinayaa in uu iskii u gartay in aan adeeggaas muhiimka ah u qabto GalMudug.

Waxaan u arkaa qaddarin gaar ah in aan Guddoomiye ku Xigeenka iyo xubnaha kale ee sharafta badan kala shaqeeyo Caleemo saar dadweynaha Soomaaliyeed ee Galmudug rajo geliya, billow rasmi ahna u noqdo dib u heshiin uu ifafaalaheedu muuqdo.

Talooyin aan arkay iyo saxiibbada qaar ila soo xiriirayba, waxaan leeyahay adinka oo aad ugu mahadsan qaddarinta aad ii heysaan, ogaada anigu Xil kama qaban Galmudug.

Ma ihi mana rabo in aan noqdo nin iskala weyn in uu dadkiisa iyo dalkiisa u adeego.