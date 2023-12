Xubin ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibay Ciidanka Dowladda

Cabdirashiid Maxamed Cabdi oo loo yaqaan “Indhacade” ayaa maanta isku soo dhiibay Ciidanka Xoogga, gaar ahaan Guutada 14-ka October ee ku sugan deegaanka Janaale ee Gobolka Shabeellaha Hoose ee Maamulka Koonfur Galbeed

Cabdirashiid oo kasoo jeeda Magaalada Baydhabo ayaa Al-Shabaab ugu biiray sida uu sheegay deegaanka Doolan-doole ee Gobolka Baay horraantii 2018, markii uu qaatay fikirka lagu, kadib ayuu qeybta jabhadaha ee Shaabaab uga soo barbar dagaalamay gobolada Baay iyo Shabeellaha Hoose.

Waxa uu sheegay Cabdirashiid Indhacadde in dhibaatooyin badan kala soo kulmay kooxda Al Shabaab intii uu katirsanaa, waxa uuna xusay in uu go’aansaday in uu isaga soo tago kooxdaasi uu sannadaha badan kasoo tirsanaa.

Dowladda Soomaaliya ayaa deegaanno lala duwan maalmihii lasoo dhaafay kusoo bandhigtay xubno katirsaaa Al Shabaab, kuwaa oo dowladda sheegtay in ay kasoo baxeen kana faa’iideesteen cafiskii loo fidiyay.

Share this: Twitter

Facebook