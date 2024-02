Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka oo la kulmay Dhaxal-sugaha Sacuudiga

Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa Isniinti shalay aheyd magaalada Riyadh kula kulmay Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiha Maxamed Bin Salman, kulankaas oo billow u ah booqashadi shanaad oo uu Blinken ku tagay Bariga Dhexe tan iyo inti uu billowday dagaalka ka socda Gaza.

Bilinken ayaa u tagay Bariga Dhexe sidi uu u riixi lahaa heshiis uu wax ka dhex-dhexaadinayo Mareykanka oo la rabo in lakala dhex dhigo Isra’il iyo Xamaas, qorshaha dib u dhiska Gaza kagaalka kaddib iyo in la qaboojiyo xiisadda gobolka.

Kulanka Blinken iyo Maxamed Bin Salman ayaa qaatay muddo laba saacadood ah. Afhayeenka Waaxda Arrimaha Dibadda Matthew Miller ayaa sheegay, in Blinken iyo Dhaxalsugaha ay ka wada hadleen iskaashi uu gobolka ka galo guul waarta oo laga gaaro qalalaasaha.

Wuxuu kaloo sheegay, in Blinken uu hoosta ka xarriiqay ahmiyadda ay leedahay baahiyaha bani’aadannimo ee ka jira Gaza iyo in laga hortago in colaadda ay kusii baahdo gobolka.

Dhanka Gaza, Xamaas ayaa billowday in ay dib uga soo muuqato qeybo ka mid ah deegaannada ay Isra’il burburisay ee Waqooyiga Gaza, kaddib marki ay ciidamada Isra’il ka baxeen, arrintaas oo ay ku dirayaan farriin ah in ay wali dagaallamayaan.

