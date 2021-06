Xog Cusub oo laga helay dilkii Jamal Khashoggi

Wargeyska ka soo baxa dalka Mareykanka ee The New York Times, ayaa qoray warbixin sheeegeysa in afar ka mid ah kooxdii ka qeyb qaadatay dilkii loogu geystay Jamaal Khashoggi, in lagu soo tababaray dalka Mareykanka.

Wariye Jamal Khashoggi oo ahaa nin caan ah oo ka soo horjeeday boqortooyada Sacuudiga ayaa bishii Oktoobar 2018, lagu dhex dilay qunsuliyaddii Sucuudiga ee Istanbul.

Waxaan tababarka afartan qof lagu siiyay gudaha Mareykanka, waxaa ansixiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas, sida uu ku warramaya wargeyska oo soo xiganayo dokumentiyo iyo ilo wareedyo.

Waxaa tababarka bixisay koox lagu magacaabo Tier 1 Group oo fadhigeedu yahay gobolka Arkansas oo ay leedahay shirkad arrimaha amniga qaabilsan, oo lagu magacaabo Cerberus Capital Management.