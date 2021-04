Weerar lagu qaaday Markab xamuul siday iyo Faah faahin laga helay

Markab laga leeyahay dalka Israel oo lagu magacaabo MV The Hyperion Ray ayaa waxaa gelinkii dambe ee shalay galab lagu weeraray Biyaha dalka Imaraadka Carabta meel ka baxsan Gacanka Oman.

Telefishinka Lubnaan ee Al Mayadeen ee taabacsan Ururka Xisbullaahi ayaa sheegay in Markabka lagu rasaaseeyey meel ku dhow Imaaradda Fujairah ee Gacanka Oman (came under fire near the emirate of Fujairah in the Gulf of Oman).

Markabka Xamuulka ee la weeraray ayaa waxaa la sheegay inay leedahay Shirkadda Israel ee lagu magacaabo Ray Shipping company iyo Ganacsadaha Israel ee Rami Ungar.

Markabkaasi ayaa waxaa lixdii sano ee la soo dhaafay uu ku safrayey ama ka dul-babanayo Calanka Jazaa’irka Bahama (has been sailing under a Bahaman flag for six years).

Wararku waxay sheegayaan in Markabka shalay galab la weeraray uu dhaawac fudud ka soo garay qeybta ka sareyso Laynka Biyaha (damage above its waterline).

Lama soo sheegin wax dhaawac oo Badmaaxiinta soo gaaray, mana muuqato inuu Markabku u baahan yahay inuu dib ugu laabto Deked, si loo dayactiro.

Wakaalladda Wararka Unews Agency ee taabacsan Iran waxay soo werisay labo maalmood ka hor inta aan Markabkaasi la weerarin inuu ku sugnaa Dekedda lagu magacaabo The Mina Al-Ahmadi Port ee dalka Kuweyt.

Warbaahinta Carabta waxay soo weriyeen in Markabka Israel ee MV The Hyperion lala helay Gantaal Iraani ah, balse, ma jiraan warar xaqjiinayo arrintaasi. Dowladda Iran weli dhabarka uma ridanin mas’uuliyadda weerar lala beegsaday Markabka MV The Hyperion Ray ee Israel.