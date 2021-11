Guddigii baarista ku waday kiiska Ikraan Tahliil oo soo saaray Natiijo hor-dhac ah

Guddigii dhawaan uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ee baarista ku waday Kiiskii Ikraan Tahliil Faarax ayaa soo saaray Natiijo horu-dhac u ah baaritaankii ay ku sameeyeen kiiskii loo xil saaray.

Generaal Cabdullahi Buulle Kameey Xeer-ilaaliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka sida oo akhriyay natiijada horudhaca ah ayaa sheegay in kiiska Ikraan ay baaritaan ku sameeyeen, isagoo sheegay in si gaar ah ay baaritaanno kaga sameeyeen dhinacyadii lagu tabayay in kiiska ay ku lugleeyihiin.

Waxaa uu sheegay in baaritaan ay ku sameeyeen Saraakiil ka tirsan NISA oo uu qayb ka yahay Taliyihii hore ee hay’adda nabad Sugidda iyo sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Dahir iyo sidoo kale mas’uuliyiin kale oo haray loogu eedeeyay in ay ku lugleeyihiin kiiska Marxuumad Ikraan tahliil Faarax oo ahayd Sarkaalad ka tirsanayd Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya ee NISA.

Generaal Cabdullahi Buulle Kameey Xeer-ilaaliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka sida ayaa intaa ku daray in wax caddeyn ah ay ku waayeen hoggaanka NISA oo lagu tuhunsanaa in ay ka dambeeyeen dilka Ikraan, balse waxaa uu sheegay Cabdullahi Buulle Kameey in mas’uuliyiinta iyo shaqsiyaadka lagu tabayay Kiiska aysan helin caddeymo ama ifi-faalo muujinaya in ay qayb ka ahaayeen dilkii marxuumadda.

Ugu dambeyntii waxaa uu sheegay in Guddigu ay codsanayaan in cid waliba oo kiiska ikraan tahliil faarax wax caddeymo ah ka haysa ay guddiga la wadaagto,si uu ugu fududaado baaritaankoodo.