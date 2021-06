Waliidiinta dhalinyardii loo qaaday Eritrea oo bannaanbax ka dhigay Muqdisho

Waxaa saaka Magaalada Muqdisho Bannaanbax ka dhigay waalidiinta dhalinyardii la sheegay in tababar loogu qaaday Dalka Eriteria, kuwaasi ilaa iyo hadda aysan Dowladdu faah faahin ka bixin Xaaladaha ay ku sugan yihiin dhalinyaradaadi la qaaday.

Waalidiinta oo isugu soo baxay KM4 ayaa waxaa ay sheegeen in Carruutoodi aysan Nolol iyo geeri toona ku ogayn, waxaana Dowaldda Federaalka ay ugu baaqeen in dhalinyarada meel ku sheegto, ayna ka jawaabto caabshadooda.

Waxaa ay si gaar ah ugu eedeyen Madaxweyne farmaajo dhiibista Carruutooda, oo ay sheegeen in loo adeegsaday dagaallada ka socda Dalka Itoobiyo, waxaana waalidiintaan Maanta bannaanbaxa dhigay ay intaa ku dareen in aysan arrintaan u dulqaadan doonin, maaddama sida ay sheegayn ay Dowladdu ka aamusan tahay.

Shalay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in Dhalinyaradii loo qaaday Eriteria la iibsaday oo ay qayb ka yihiin Ciidamada lagula dagaalamayo Qomiyadda Tigreega oo dagaal kula jirta Dwoaldda Federaalka Soomaaliya, waxaana Xasan Sheikh uu sheegay in xitaa Qaramada Midoobay ay caddeysay in Askar Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dagaalka lagula jiro Tigreega.