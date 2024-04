Wafdi Ka Socday Qaramada Midoobay oo gaaray Magaaalada Dhuusamareeb

Madaxweyne Ku-xigeenka Dowlad Goboleedka Galmudug, Cali Daahir Ciid oo uu Wehliyo Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Galmudug Maxamed Ali Cantoobo ayaa maanta xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb kulan miro dhal ah kula qaatay wafdi ka socday Qaramada Midoobay oo uu hogaaminaye Ku-Xigeenka Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud, ahna Isku-duwaha Qaramada Midoobay ee Arrimaha Deegaanka iyo Bani’aadamnimada ee Soomaaliya, George Conway.

Xubnaha wafdiga Qaramada Midoobay waxaa ka mid ahaa wakiilo ka kala socday Xafiiska La-taliyaha Gaarka ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Xal-u-helida Barakacayaasha Aaduunka, Xafiiska Xiriiriyaha Qaramada Midoobay ee Arimaha Bani’aadamnimada ee Soomaaliya, Xafiiska UN-Habitat ee Soomaaliya, UNDP, UNICEF, UNHCR iyo IOM.

Kulan-kaan oo ay soo qaban-qaabisay Waaxda Yareynta Saboolnimada iyo Xalka Waara ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Dowlada Federaalka Sooomaaaliya ayaa waxaa qayb ka ahaa Gudoomiyaha Gobolka Galgaduud, Gudoomiyaha Degmada Abudwaq iyo Gudoomiyaha Ku-xigeenada Degmooyinka Cadaado, Galkacyo iyo Dhuusamareeb.

Labada dhinac ayaa isku afgartay in la mideeyo daddaalada ku aadan in bulshooyinka barakaca ah loo helo xal waara iyadoo Dowlad Goboleedka Galmudug ay balanqaaday in ay kaalinteedu qaadaneysay iyada oo barakacayaasha siinayso dhul halka Qaramada Midoobay uu dowrkeeda yahay dhisidda hooy wanaagsan si waafaqsan wadiiqooyinka horumarka xalka waara iyo midka caalamiga ah ee lagu doonayo in hal malyuun oo barakacayaal Soomaali ah laga saaro xaaladda barakaca labo sano gudahood.



