Turkiga oo xayiraad Fiisaha Transit-ka ku soo rogay 10 Dal oo ay ku jirto Somalia

Laga bilaabo bishan April 15-da ee sanadkan 2024-ka waxay Dowladda Türkiye dhaqan gelin doontaa Sharci culus oo lagu soo rogay Dhoofayaasha Transit ku sii ah Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul Airport, kuwaasi oo ku sii wajahan dalalka Mexico, Panama, Columbia iyo Venezuela.

Dowladda Türkiye ayaa qaadatay Sharciga Cusub, si looga hortago Muhaajiriinta an caadiga ahayn ee ku sii qulqulayo dalalkaasi, si ay uga sii gudbaan Xuduudaha Maraykanka.

Shabakadda Wararka ee VisaGuide.World ayaa qortay inuu dalka Türkiye noqday Ubucda Waddan Transit ahaan looga sii gudbo dalalka kale ee Caalamka.

Sharcigan Cusub waxa uu saamaynayaa Dhoofayaasha Transit-ka ku sii mara Garoonka Istanbul Airport ee ku sii wajahan dalalka Mexico, Panama, Columbia iyo Venezuela.

Muwaadiniinta dalalka Somalia, Yemen, Chad, Cameroon, Mauritania, Burkina Faso, Guinea, Afghanistan, India iyo Nepal ee Transit-ka ku sii marayo Garoonka Diyaaradaha Istanbul Airport ayaa waxaa waajib looga dhigay inay haystaan Fiisaha Elektoroonikada ee Transit-ka Garoonka.

Ilo-wareedyo Diblomaasiyadeed (Diplomatic sources) ayaa waxay iyagana xaqiijiyeen inay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Türkiye (The Turkish Ministry of Foreign Affairs) soo dhamaystirtay dhamaan Diyaarinta lama huraanka u ah soo-saarista Codsiga Elektoroonikada ee Fiisaha Transit-ka ee Garoonka (The electronic application for the airport transit visa (e-HTV), si loogu dabaqo Sharciga Fiisaha Transit-ka ee Garoonka Diyaaradaha Istanbul Airport ka dhaqan geli doona bishan April 15-da.

Si kastaba, waxaa sii kordhayo tirada Muhaajiriinta sharci-darrada ee ka kala socda dalal kala duwan oo ku yaalla Bariga Dhexe iyo Latin America ee u adeegsada Duullimaadyada (Via Türkiye) si ay u gaaraan Waqooyiga America.

W/Q Ustaad Nuuradiin

