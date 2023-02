Somaliland oo Mar kale ka hadashay dagaal Saaka dib uga Qarxay Duleedka Laascaanood

Sidoo kale Qoraalka kasoo baxay Wasaaradda arrimaha Gudaha ee Somaliland ayaa lagu sheegay in Xukuumaddu ay ilaalinayso xabad joojintii ay ku dhawaaqday, taageeraysana Ergada Nabada ee sugan Gobolka Sool, kuwaasoo ka kooban Madax Dhaqameedka Somaliland, ayna muuqato rajo fiican oo laga qabo in guul laga gaaro colaada Magaalada Laascaanood.

