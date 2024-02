Somaliland oo ka hadashay Baaritaan ay ku samaysay Meydka Cabdinaasir Dahable

Maamulka Somaliland ayaa shaaciyay Natiijada baaristaan ay ku sameeyeen Meydka Marxuum Cabdinasir Muuse Dahable, oo dhawaan lagu dilay magaalada Muqdisho, kaasi oo Meydkiisa shalay laga dejiyay magaalada Hargeysa.

Agaasimaha Guud ee Isbitaalka Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xarig cunaha lagaga ceejiyay Cabdinaasir Dahable, daanka bidixna uu jaban yahay, halka xiniinta bidix iyo isha bidixna ay ka muuqdaan calaamado muujinaya barar iyo dhaawac.

Agaasime Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay tallaagadi uu ku jiray Maydka Cabdinaasir in laga jaray korontada, waa sida uu hadalka u dhigay Agaasimaha oo xusay in dhibaatooyin la gaarsiiyay marxuumka.

Allaha u naxariistee Cabdinasir Muuse ayaa maalmo kahor meydkiisa laga helay gurigii uu ka daganaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo lagu dilay, isagoona la tilmaamay inay jirkiisa ka muuqdeen xilligii loo tagayay jirdilo.

Cabdinaasir Dahable ayaa katirsanaa Shaqaalaha Hay’adda maamulka hawada ee dowladda Soomaaliya, waxaana uu kasoo laabtay waxbarasho dibada ah oo la xariirtay cilmiga Hagidda Hawada, isagoo horey uga mid ahaa Shaqaalaha ICAO qeybteeda Hargeysa.

