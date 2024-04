SoDMA oo u diyaar garoobaysa Khataro laga cabsi qabo inay dhacaan

Guddoomiyaha Hay’adda Maareeynta Masiibooyinka Md Maxamuud Macallin Cabdulle oo ay wehlinayaan agaasimaha maareynta khataraha masiibooyinka, maareeyaha xarunta qaran ee Gurmadka Degdegga ah ee NEOC, Madax Unugga Arrimaha Jinsiga iyo lataliyayaal ayaa maanta kulan kula qaatay Xafiiska Save the Children ee Soomaaliya madaxda Hay’adda Save the Children ee xafiisyada Switzerland, Sweden iyo Ku simaha Madaxa Save the Children ee Soomaaliya si wadajir ah.

Kulan ka ayay SoDMA kula wadaagtay howlaha ay hay’adda ka wado digniin hore ee Khatarta ( Early warning) iyo u diyaar garoowga Khatarta la Filayo (Anticipatory Action) si ay ugu goor galaan.

Kulanka ayaa la isla qaadaa dhigay in lagu daro mashaariicda dalka laga hirgaliyo in lagu daro bixinta iyo casriyeenta digniinaha hore taas oo muhiimada tahay sidii ay fariimaha digniinaha u gaari lahaayeen xili hore dadka loogu talagalay si ay u sii ogaadaan xilli hore dadka ay musiibada ku dhacdo.

Dhinaca kale u diyaar garoowga khatarta la filayo (Anticipatory Action) oo ay Hay’adda SoDMA garwadeen ka tahay ayaa la isla gartay in laga wada shaqeeyo si wadajir ah oo ay ka qayb qaateen taageerada hay’addaha caalamiga ah iyo sidii loogu dhafi lahaa taageerada bulshada kuwooda ugu nugul ee haweenka iyo caruuta ugu horreeyaan kuwaas oo mudnaan u leh in ay gaarto digniinta hore.

