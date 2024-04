Sheekh Shariif oo shaaciyay in natiijo la’aan kusoo idlaaday kulankii uu la yeeshay MW Xasan

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xildhibaan Sheekh Shariif Sh. Axmed ayaa shaaca ka qaaday in natiijo la’aan kusoo dhammaaday wadahadallo magaalada Nairobi ku dhexmaray Shariif iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.

Sheekh Shariif ayaa sheegay in kulanka Madaxweyne Xasan Sheekh la yeeshay qabsoomidiisa ka shaqeeyeen odayaal iyo waxgarad, isla markaana ujeedka kulanka uu ahaa sidii labada dhinac isku fahmi lahaayeen, sida uu ku sheegay War-saxaafadeed uu soo saaray.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa caddeeyay in dhammaan arrimahan uu kala hadlay Madaxweyne Xasan Sheekh ay xal ka gaari waayeen, uuna ku dhammaaday shirkooda natiijo la’aan, isagoo xusay inuu rumeysan yahay in mabda’a khilaafyada siyaasadeed lagu xalin karo oo kaliya wadahadal iyo is qancin.

Shariifka ayaa u mahadceliyay Waxgaradkii iyo Ganacsatadii kasoo shaqeysay dadaalka wadahadalka iyo dhaqaalahaba ku bixiyey in xal laga gaaro khilaafaadka jira.

