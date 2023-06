RW hore ee UK Boris Johnson oo lagu helay in uu marin habaabiyay Barlamaanka

Warbixin ay soo saareen Mudanayaasha Baarlamaanka UK ayaa lagu sheegay in Ra’iisul-Wasaarihii hore Boris Johnson uu si bareer ah u marin habaabiyay Golaha Baarlamaanka arinta la xiriirta xaflad lagu qabtay aqalka dowladda looga taliya ee Down street intii lagu gida jiray xayiraaddii Covid-19

Guddi Xildhibaano ah oo arintaasi loo saaray ayaa sheegay inay ku talin lahaayeen in Johnson laga joojiyo Aqalka Baarlamaanka muddo 90 maalmood ah.

Guddigu Waxa ay sheegen in uu si bareer ah u marin habaabiyay golaha, waxayn ku eedeeyeen in uu ku lug lahaa olole xadgudub iyo isku day ah in uu u cagajugleeyay guddiga .

Sidoo kale guddigu waxaa ay soo jeediyeen RW hore uusan helin kaarka u ogolaanaya in xildhibaanadii hore ay galaan Baarlamaanka marka ay baarlamaanka ka tagaan.

Toddobaadkii hore Johnson wuxuu iska casilay xubinimada baarlamaanka ee xisbiga Tory kadib markii si hordhac ah loogusii sheegay warbixinta guddiga ee maantay soo baxday .

Johnson waxa uu qirtay inuu marin habaabiyay baarlamaanka balse wuu diiday inuu si ula kac ah ama taxadar la’aan ah u sameeyay.

Qoraal kulul oo uu soo saaray ayuu ku dhaleeceeyay guddiga oo uu ku sheegay in ujeedkoodu ahaa in danmbi lagu helo iyada oo aan la eegin xaqiiqada jirta.

