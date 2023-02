Puntland oo si kulul kaga jawaabtay Eedeyn kaga timid Somaliland

Waxaa Puntland ay intaa ku dartay in Dadka deegaanka oo ay hogaaminayaan Isimadooda dhaqanku iyaga oo xor ah, nabad ah oo aan xabad dhafoorka looga hayn ay xaq u leeyihiin in ay go’aan ka gaaraan rabitaankooda iyo masiirkooda rabulsho.

“Waxaan cadaynaynaa in aan Puntland dagaalka qayb ka ahayn, kuna jirin, Mowqifkeedi horena aan waxba iska badalin. Eedaynta Somaliland-na kama duwana kuwii hore ee marin habaabinta ahaa iyo isku day kale oo caalwaaa ah oo ay rabto in ay ku siyaasadayso, kuna qariso xasuuqa ay deegaanka ka waddo” ayaa lagu yiri Qoraalka kasoo baxay Puntland.

Warsaxaafedeed lasoo baxay Punltalnd ayaa lagu sheegya in Mowqifkeedi hore aan waxba iska badalin. Eedaynta Somaliland-na aysan ka duwanayn eedihii hore, waxaana intaa ay ku dartay in Somaliland ay rabto in ay ku siyaasadayso, kuna qariso xasuuqa ay deegaanka ka waddo.

