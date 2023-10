Madaxweyne Xasan Sheekh oo cambaareeyay qaraxa ka dhacay Ankara

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si adag u cambaareeyay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga.

Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in isaga iyo dadweynaha Soomaaliyeedba ay garab taagan yihiin Dawladda iyo Shacbiga Turkiga, isagoo intaa ku daray in ficilladan fulaynimada ah kaliya looga danleeyahay in lagu wax yeeleeyo dad aan waxba galabsan, wadajirna loogu istaago ka hortagga argagixisada.

Shalay ayaa waxa uu qarax ka dhacay meel u dhow xarunta Barlamaanka Turkiga ee magaalada Ankara kaas oo ahaa “Weerar Argagixiso” oo ay ku dhaawacmeen labo askari oo ka tirsan booliska, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka Turkiga.

