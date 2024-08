Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa xalay ka qeyb-galay munaasabadda sannadlaha ah ee lagu soo bandhigayo waxqabadka Xukuumadda DanQaran oo haatan labo sano jirsatay. Munaasabaddan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, ayaa waxaa diiradda lagu saaray guulaha ay xukuumaddu gaartay iyo horumarka ay ku tallaabsatay muddadii ay xilka haysay.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad uu madasha ka jeediyay ku bogaadiyay waxqabadka Xukuumadda, isaga oo xusay in dadaalka ay ku bixiyeen xoreynta deegaannada ku jiray gacanta AS, kobcinta dhaqaalaha, xoojinta maalgashiga, iyo dib u habaynta dowladnimada ay yihiin guulo muuqda oo shacabka Soomaaliyeed ku faani karaan.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dalka uu ku tallaabsanayo isbeddello horumarineed oo si dhakhso ah la dareemi doono, kuwaas oo saldhig u yihiin dadaallada joogtada ah ee Xukuumadda iyo wadashaqaynta Hay’adaha dowladda. Isagoo ballan qaaday in labada sano ee soo socota ay ka duwanaan doonaan kuwii la soo dhaafay, ayuu ku wargeliyay in la hirgelin doono mashaariic waaweyn oo dheeraad ah.

Intii ay socotay munaasabadda, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale dhagaystay warbixinno faahfaahsan oo ay soo bandhigeen Wasiirrada Golaha Xukuumadda, kuwaas oo si qoto dheer uga hadlay horumarka la gaaray iyo qorsheyaasha hortabinta leh ee lagu wado in la fuliyo mustaqbalka dhow.

Munaasabaddan ayaa soo gebogebaysay labo sano oo waxqabad ballaaran leh oo ay Xukuumadda DanQaran ku tallaabsatay, iyadoo la filayo in horumarinta dalka iyo adeegyada bulshada la sii xoojiyo sanadaha soo socda.