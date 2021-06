Madaxweyne Saciid Deni oo amar kasoo saartay shilalka Gaari

Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan Magaalada Qardho ayaa ka hadlay shilalkii gaari ee ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanada Puntland.

Madaxweyne Deni ayaa waxaa uu sheegay in deegaanada Puntland ay muddooyinkii dambe u soo bateen shilalka gaari ee ka dhacaya, isla markaana geysta khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaara dadka shacabka.

Deni ayaa Ciidanka Booliska ee ku sugan koontaroolada laga galo Magaalooyinka Maamulka ku amray in aysan dalxiis u ogolaadan gaadiidka ay la socdaan dhalinyarada oo uusan wadin darawal yaqaano kaxeynta gaariga.

Dhalinyarada ayuu ku eedeeyay in gaari kasoo qaatan aabahood oo ay la aadan dalxiis, isla markaana darawalka wada oo aan aqoon kaxeynta gaariga uu shil geliyo, wuxuuna sheegay in arrintaas ay tahay mid aan la aqbali karin.

Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa tilmaamay in Arrin wanaagsan ay tahay in dhalinyarada ay u dalxiis tagaan goobaha qurxuda badan, hayeeshee waxaa uu xusay in muhiim ay tahay in gaadiidka ay ku safrayaan uu wado darawal mas’uul ah.

Halka Madaxweyne Sacid Deni ayaa waxaa uu ku soo beegmaday, iyada oo dhawaan duleedka Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal uu shil khasaaro geystay ku galay fanaanka Sharma Boy oo gaariga shilka galay waday.