Madaale oo laamaha amniga iyo Shacabka u diray fariin ku aaddan ammaanka Caasimadda

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) oo uu wehliyo Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/guuto Sulub Axmed Firin iyo Taliyaha Qeybta Guud ee Booliska G/Banaadir, ayaa kormeer ku tagay qeybo ka mid ah goobaha ay bulshada ku damaashaadayaan tagaan maalmaha ciida maanta oo ciid ah.

Sidoo kale waxa ay booqdeen cutubyo ka tirsan Ciidamada Booliska oo loo diyaariyay sugida Amniga Caasimadda maalamaha Ciida, iyagoona kula dar-daarmay in ay gacan ka geystaan sidii ay bulshada jawi nabdoon ay ugu ciidi lahaayeen, isla markaana ay ku dadaalaan la dhaqanka iyo u turida Bulshada.

Waxaana Guddoomiye Madaale uu boqolaal shacab ah iyo howlwadeennada Gobolka Banaadir Salaadda Ciidul Fidriga kula Tukaday Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar.

Guddoomiyaha ayaa salaadda kaddib u duceeyey ummadda Islaamka meel kasta oo ay joogaan in Eebe ka dulqaado dhibaatada, isaga oo ku dardaarmay in la is cafiyo.

