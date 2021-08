Janan sare oo isku dayey inuu jagada ka tuuro Madaxweynaha Koonfurta Suudaan

Janan sare oo katirsan dalka Koonfurta Sudan, ayaa ku dhawaaqey isaga qudhiisa inuu yahay hoggaamiyaha ururka mucaaradka, isagoo dalbadey in jagada madaxweyne kuxigeenka laga tuuro Riek Machar.

General Simon Gatwech Dual, ayaa ku eedeeyey Mr Machar inuu carqaladeynayo hiigsiga dhaq dhaqaaqa ururka SPLM IO).

Ku dhawaaqista ayaa timid ka gadaal markii ay shir qaateen jananada ururka SPLM-IO), kuwaasoo ku taliyey in General Getwech uu la wareego booska madaxweyne kuxigeenka uu ka hayey dowladda wadaaga ee xiliga kala guurka.

Gen Gatwech is no stranger to controversy and was in June reportedly dismissed by Mr Machar as the chief of the opposition forces.

General Gatwech ayaa aheyn markii uggu horeysay ee uu abaaro xaalad khilaaf, iyadoo bishii lixaad ee sanadkanna laga hoggaaminta ciidanka mucaaradka.

Ha yeshee taageerayaasha Machar ayaa ku gacan seyray hadlaka kasoo baxey jananka,iyagoo sheegay in taasi aysan waxba ka badalin qaab dhismeedka dowladda.