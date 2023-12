Israa’iil oo Maanta dib u bilowday Duqeyntii Cusleyd ay ka waday Gaza

Milateriga Israa’iil ayaa sheegay in ay dib u billaabeen weerarada xagga cirka ee Qaza kaddib markii la tilmaamay in ay dhamaatay xabbad joojin socotay dhowr maalmood oo ay soo qaban qaabiyeen Qadar..

Ciidamada Israa’iil ayaa dhowr duqeymo oo xagga cirka ah ka fuliyay koonfurta Marinka Qaza,iyadoo sidoo kale la sheegay rasaas la isku weydaarsaday waqooyi-galbeed ee magaalada Gaza.

Ciidamada Israa’iil waxa ay ku dhawaaqeen in ay soo afjareen xabad joojintii ay la galeen ururka Xamaas, iyaga oo ku eedeeyay in ay jabiyeen qodobadii lagu heshiiyay kadib markii la sheegay in gantaal laga soo riday Qaza oo ay Israa’iil ka hortagtay.

Dhexdhexaadiyeyaasha caalamiga ah, oo ay ku jiraan Qatar, Masar iyo Mareykanka, ayaa riixay in mar kale la kordhiyo xabbad-joojinta, taasoo dhacday 7 subaxnimo ee maanta.

Diblomaasi sare oo Mareykan ah Blinken ayaa ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ah ee ku sugan Gaza.

In ka badan 15,000 oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay Gaza tan iyo 7-dii Oktoobar. Israa’iil, tirada rasmiga ah ee dhimashadu waxay maraysaa ilaa 1,200.

