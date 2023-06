Hay’ado dal baday in baaritaan Madax-banaan lagu sameeyo Shil ay ku dhinteen Gabdho Soomaaliyeed

Qoysaska shantii gabdhood ee Soomaalida ahaa ee dhowaan ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalada Minneapolis ee ee dalka Maraykanka iyo hay’adda u doodda xuquuqda Muslimiinta Mareykanka, ayaa dalbaday in baaritaan madax banaan lagu sameeyo wixii sababay iyo ciddii ka dambeysay shilkaasi.

Waxaa ay sheegeen inaysan ku qanacsanayan baaritaanka booliska magaalada Minneapolis maaddaama sida hay’addu sheegtay in kiisku ku leeyahay nin askari ah oo ka tirsan booliska magaaladaas. Jeylaani Maxamed Xuseen oo ah guddoomiyaha hay’adda u doodda xuquuqda Muslimiinta Mareykanka ee CAIR ayaa arrintaas uga warramay BBC.

waxaana uu sheegay in ilaa iyo hadda aysan ku qancin sida ay wax u baarayaan hay’adaha ammaanka, isagoo sheegay in loo baahan yahay in la helo baaritaan ka madax bannaan kan hay’adda Ammaanka.

Share this: Twitter

Facebook