Guddoomiye Aadan Madoobe oo u digay Xildhibaanada Golaha Shacabka

Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheikh Adan Mohamed Nur Madobe ayaa maanta shir guddoomiyay kalfadhiga seddaxaad kulankiisa 7-aad oo ajandihiisu ahaa dhaarinta xubnaha cusub ee Golaha Wasiiradda, hadal jeedinta Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS iyo qeybinta ajandayaasha guud ee Golaha Shacabka.

Kulanka waxaa goob joog ahaa Guddoomiye ku-xigeenada Golaha, Guddoomiyaha oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa dul istaagay sidii xildhibaannada ay ugu hoggaansami lahaayeen Xeer-hoosaadka Golaha Shacabka.

“Xildhibaannada Golaha Shacabka waxaa guud ahaan nahay 275 Xildhibaan, fadhiyada waxaa imaada 145 Mudane halka ay maqan yihiin 130 kale oo aan wax cudur daar ama fasax ah intooda badan laga heyn, Xildhibaanno badan ayaa inta noo yimaadeen nagu dhaheen Guddoomiye maxay u maqan yihiin Xildhibaannadaas waa sax hadalkaas balse waxa ay ahayd in aan annaga dhahno oo aan la xisaabtanno” ayuu yiri Aadan Madoobe.

Aadan Madoobe ayaa sheegay in la ilaaliyo anshaxa Xildhibaanka uu leeyahay, isagoo xusay in kalfadhiyadii 1-aad iyo 2-aad la qaaday talaabo aad u wanagsan, taas oo muhiim u ah hanaanka geedi socodka dowladnimadda dalka.

Guddoomiyaha ayaa dhanka kale xildhibaannada ka codsaday in kalfadhigan aad loogu doodi doono dib u eegista Dastuurka Federaalka Soomaaliya kaas oo muhiimad gaar ah siinaya ku dhaqanka iyo fahanka dowladnimada dalka.

Guddoomiye Aadan Madoobe ayaa sheegay in la dhaqan-gelinayo xeer hoosaadka golaha, si loo ciqaabo xildhibaannada maqan, waxa uuna tilmaamay in xeer-hoosaadka uu dhigayo in xildhibaankii maqnaadaa fadhiyada golaha labo sanno fasax la’aan uu xilka weenayo.

